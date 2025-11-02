Catanzaro-Venezia 2-1, le pagelle: Iemmello-gol, Alesi entra e la decide

Risultato finale: Catanzaro-Venezia 2-1

CATANZARO

Pigliacelli 7 - Parata decisiva su Doumbia, guida la difesa con carisma e salva il risultato nel momento più difficile.

Cassandro 7 - Attento e concentrato. Salvataggio provvidenziale nel primo tempo, preciso nei tempi e nei contrasti.

Antonini 6,5 - Soffre poco, dalla sua conclusione nasce il gol di Iemmello.

Brighenti 6 - Esperienza e lucidità. Tiene bene la linea e fa scattare il fuorigioco sul gol annullato.

Favasuli 6,5 - Grande corsa e dinamismo. Si divora un gol ma è sempre dentro la partita.

Buglio 5,5 - Meno brillante rispetto ai compagni, fatica a dare ritmo alla manovra.

Rispoli 6,5 - Ordinato e generoso, tiene bene la fascia. Dal 90' Bashi s.v.

Pontisso 6 - Non brilla ma è concreto. Dalla sua punizione nasce il gol del vantaggio. Dal 75' Alesi 7 - Subentra e decide dopo pochi secondo la partita con il gol del 2-1. Impatto devastante.

Di Chiara 6 - Gara attenta, senza sbavature. Dal 46' Nuamah 6,5 - Cambia ritmo alla squadra e serve il cross da cui nasce il gol vittoria.

Iemmello 7 - Il bomber vero. Segna da opportunista e lotta fino al cambio. Dal 92' Liberali s.v.

Cissè 5 - L’errore sul gol del pareggio pesa. Si muove molto ma è poco lucido. Dal 75' Pandolfi 6 - Entra e dà profondità alla manovra, utile nel finale.

Alberto Aquilani 7,5 - Legge benissimo la gara, i cambi di fatto la decidono. Catanzaro cinico e maturo, alla terza vittoria di fila.

VENEZIA

Stankovic 5 - Non impeccabile sui gol, incerto in uscita e poco reattivo.

Schingtienne 6 - Buon avvio, spinge con personalità ma lascia qualche spazio dietro.

Svoboda 6,5 - Attento e pulito, uno dei pochi a mantenere lucidità fino alla fine.

Sverko 5 - In affanno, regala un pallone sanguinoso e si fa male. Dal 67' Franjic 5,5 - Non riesce ad entrare in partita nel momento più caldo.

Hainaut 6 - Buona intensità all’inizio, cala nel finale. Ammonito.

Busio 6,5 - Ordinato e intelligente, sfiora l’assist nel finale.

Bohinen 5,5 - Tanti errori di misura, non riesce a dare ritmo. Dal 62' Doumbia 6 - Porta vivacità ma si divora un gol. Ne sfiora un altro.

Perez 7 - L’anima del Venezia: serve l’assist a Yeboah e colpisce una traversa.

Bjarkason 5,5 - Si vede poco, mai incisivo. Dal 62' Pietrelli 6 - Si muove tanto ma non incide. Dall'85' Fila s.v. - Sfiora il 2-2 con un gran sinistro.

Adorante 5,5 - Gol annullato e poco altro. Spreca una buona occasione di testa. Dall'85' Casas s.v..

Yeboah 7 - Segna un gran gol e crea costantemente pericoli, il più vivace dei suoi.

Giovanni Stroppa 6 - Il Venezia gioca e crea, ma non chiude. Buona prova rovinata da errori difensivi e poca concretezza davanti.