Sassuolo, Pinamonti: "Gol dà sempre emozioni forti, festeggiato bene le 100 presenze"

“Ogni volta che si fa gol c’è un mix di emozioni che non riesci a spiegare. Oggi mi hanno premiato per le cento presenze e ci tenevo tanto a far bene, purtroppo stavo toccando pochi palloni ed è stata un’esultanza liberatoria perché l’ho messa dentro al mio primo tiro in porta. In Italia non è semplice per un giovane affermarsi, c’è il vizio di creare pressioni e aspettative esagerate criticando al primo errore. Io penso che ci siano tanti ragazzi con potenzialità enormi ma che vanno messi in condizione di esprimersi al meglio.

Il mio consiglio è di guardare sempre avanti sapendo che tante cose fanno parte del gioco. Io ne ho sofferto all’inizio del mio percorso, però ora mentalmente sono forte e sono felice di aver superato alcuni ostacoli”. Queste le parole di Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo, ai microfoni di DAZN.