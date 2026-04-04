Zazzaroni: "Guardiola o Conte ct dell'Italia? Tutte ca****e, la FIGC non ha i soldi"

Dopo la sconfitta dell'Italia contro la Bosnia e la conseguente mancata partecipazione ai Mondiali per la terza edizione consecutiva, c'è voglia di novità per dare finalmente una scossa al calcio italiano. Tra i tasselli da sistemare c'è sicuramente quello del commissario tecnico, visto che Rino Gattuso ha dato l'addio come hanno fatto prima di lui Gabriele Gravina (da presidente della FIGC) e Gigi Buffon (da capo delegazione della Nazionale).

Tanti nomi in queste ore, tra cui alcuni decisamente suggestivi come quelli di Pep Guardiola e Antonio Conte. Possibilità a dir poco remote, come sostiene il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ai microfoni di Radio Deejay: E' bello illudersi e dire le ca****e, ma quando leggo Guardiola e Conte ct... Ragazzi, la federazione non ha i soldi per pagare uno così importante: Conte costa 20 milioni all'anno, Guardiola molto di più".

Zazzaroni ricorda il primo mandato azzurro di Conte e cosa servì per ingaggiarlo: "Possiamo raccontarci tutto, ma sono soldi pubblici. Quando fecero Conte con Tavecchio, intervenne la Puma per mettere i soldi perché la Figc non poteva permetterselo. Poi Guardiola spende 300-400 milioni all'anno per fare mercato”.