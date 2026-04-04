Magic moment per Pinamonti: 4 gol e un assist nelle ultime 6. E che media realizzativa

In un periodo di grande crisi per il calcio italiano, c'è un centravanti che segna tantissimo. Con il gol di oggi Andrea Pinamonti ha raggiunto quota 8 in campionato con il Sassuolo, ma soprattutto ha realizzato la quarta rete nelle ultime 6 partite giocate, sintomo di un momento di forma straordinario, che non è però stato premiato con la convocazione in Nazionale.

Giusto o sbagliato che sia, non è questo il momento di parlarne, perché ormai ciò che non doveva succedere è successo, ma è importante rimarcare come il centravanti classe '99 stia diventando sempre più un fattore per il Sassuolo e per Grosso. In classifica cannonieri ha raggiunto Moise Kean e Gianluca Scamacca, gli altri due Azzurri più prolifici in Serie A e si candida così a essere uno degli uomini mercato estivi, visto che il suo contratto con i neroverdi scadrà nel 2027.

Analizzando i numeri, ci si rende conto della straordinaria media di Pinamonti: 381 minuti spalmati su 6 incontri dal 15 febbraio a oggi, 4 gol e un assist. Il 26enne ha quindi siglato praticamente una rete ogni 95 minuti e, qualora dovesse tenere ancora questo ritmo, sarà difficile non prenderlo in considerazione per chi verrà sulla panchina dell'Italia. Qualcosa forse è cambiato nel calciatore cresciuto nel vivaio dell'Inter.