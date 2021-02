Chievo, Aglietti: "Lascerò qualcuno a riposo per l'infrasettimanale". I convocati per il Cosenza

"Renzetti sta meglio e probabilmente sarà della sfida, mentre Garritano si è allenato solo oggi e dobbiamo valutare. Anche Margiotta ha avuto qualche problema muscolare e in più abbiamo Djordjevic e Giaccherini acciaccati. È più facile in questo momento lasciarli a riposo per vedere se li recuperiamo per martedì, che non rischiarli domani”: questo il bilancio - nella consueta conferenza stampa - di mister Alfredo Aglietti sul suo ChievoVerona, chiamato domani, in occasione della 25^ giornata del campionato di B, alla sfida contro il Cosenza.

Spazio quindi ai convocati:

PORTIERI: Bragantini, Seculin, Semper

DIFENSORI: Cotali, Leverbe, Mogos, Pavlev, Renzetti, Rigione, Vaisanen

CENTROCAMPISTI: Bertagnoli, Garritano, Obi, Palmiero, Viviani, Zuelli

ATTACCANTI: Canotto, Ciciretti, De Luca, Di Gaudio, Fabbro, Margiotta, Priore.