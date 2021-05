Chievo, Aglietti: "Per vincere dovevamo fare di più, testa alla prossima gara"

Le parole di Aglietti dopo Venezia-Chievo 3-1.

Il tecnico del Chievo Alfredo Aglietti ha commentato ai canali ufficiali del club la sconfitta per 3-1 sul campo del Venezia.

Mister, una partita giocata ad alti ritmi che forse ai punti il Venezia ha meritato di vincere.

“Sì, è vero. Nel primo tempo abbiamo fatto una buona partita, partendo forte e avendo le occasioni per andare in vantaggio. Purtroppo abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio come spesso ci succede, subendo un gol un po’ ingenuo a fine primo tempo che ha condizionato il resto della gara. Peccato perché come prestazione non abbiamo fatto male, ma è ovvio che per fare risultato ci vuole qualcosa di più".

Sul 2-1 la partita si era riaperta, con la tua squadra che presidiava la metà campo avversaria.

"Sapevamo che il Venezia ha dei giocatori di gamba che negli spazi ci potevano fare male: nel primo tempo li abbiamo contenuti bene, mentre dopo il 2-1 dovevamo stare più attenti. Le ultime due reti sono palle di facile lettura, dobbiamo avere più determinazione nel difendere e nel leggerle. Poteva succedere di tutto dopo il 2-1, ma il 3-1 ha chiuso la partita. Tra 3 giorni si rigioca, ora dobbiamo ricaricare le pile e non pensarci troppo. Dobbiamo prepararci bene a questa settimana finale che deciderà il nostro eventuale accesso o meno nei playoff. Dobbiamo rimanere calmi, lucidi, concentrati e alla stessa maniera fiduciosi”.