Chievo-Monza 0-1, le pagelle: Balotelli decide il match, polemiche e nervosismo nel finale

ChievoVerona-Monza 0-1

Marcatori: 60’ Balotelli

CHIEVOVERONA

Semper 6 - Primo tempo da spettatore non pagante, il Monza non lo impegna quasi mai. Può fare pochissimo sul gol dei brianzoli, si supera sul tiro a botta sicura di Barillà.

Mogos 5,5 - Spinge parecchio nel primo tempo, diventa un problema per il centrocampo biancorosso. Nella ripresa cala l’intensità, si perde Balotelli al momento del gol.

Leverbe 5,5 - Prende Balo in consegna e lo chiude bene, almeno fino al momento del gol. Disattenzione evitabile che costa parecchio, poteva fare qualcosa di più.

Rigione 5,5 - Molto attento sulle imbucate dei centrocampisti ospiti, concede poco e nulla soprattutto sui palloni alti. Peccato per il nervosismo nel finale.

Cotali 5,5 - Non spinge come il collega di reparto, pensa più alla fase difensiva. Nella ripresa si sovrappone in un paio di occasioni, ma i compagni non lo servono.

Ciciretti 6 - Uno dei migliori soprattutto nella prima frazione, quando salta l’uomo crea sempre pericoli per la difesa ospite. Nella ripresa tira il freno a mano e la manovra dei padroni di casa ne risente parecchio. (Dal 71’ Di Gaudio 5,5 - Si vede poco, non riesce quasi mai a incidere sul match).

Palmiero 6 - Entra subito nel vivo della manovra, prova a costruire gioco con cambi gioco e lanci lunghi. Cala col passare dei minuti, perde lucidità soprattutto nel finale di gara.

Obi 6 - Tanta corsa, parecchia esperienza. Si piazza su Scozzarella e Frattesi, taglia i rifornimenti per le punte. Gran lavoro, sporca parecchi palloni. (Dal 79’ Viviani s.v.).

Garritano 6,5 - Fa il suo in entrambe le fasi, aiuta soprattutto quando c’è da sacrificarsi. Abbandona il campo per via di un problema alla caviglia. (Dal 51’ Canotto 5,5 - Prova a spingere come il collega, ma non riesce quasi mai a sfondare sulla corsia mancina).

De Luca 5,5 - Prova a creare qualcosa, ma l’unico tiro in porta consiste in un colpo di testa impreciso. Aiuta in difesa, ma davanti latita un bel po’. (Dal 79’ Fabbro s.v.).

Margiotta 6 - Lotta e scalcia, si muove molto e non da mai punti di riferimento. Segna anche, ma il gol viene annullato dal guardalinee. Vedendo i replay ci sono parecchi dubbi. (Dal 71’ Djordjevic 5,5 - Aglietti gli chiede di fare la guerra in mezzo l’area, ma arrivano pochissimi palloni giocabili).

MONZA

Di Gregorio 6 - Come il collega dalla parte opposta non ha molto lavoro da svolgere. Bene sui palloni alti, quando la sfera arriva dalle sue parti anticipa tutti e blocca il pericolo.

Donati 7 - Primo assist stagionale. E che cross. Il piede non arrugginisce mai, da applausi il traversone a pescare Balotelli in area. In difesa chiude qualsiasi iniziativa da parte dei padroni di casa.

Bellusci 6,5 - Prova a anticipare spesso l’avversario e con l’esperienza porta a casa una buona prestazione, in alcuni frangenti si vede anche in attacco.

Pirola 6 - Fa fatica, soprattutto nella prima frazione di gioco. Un paio di sbavature, commette un fallo di mano non sanzionato dal direttore di gara. Nella ripresa gioca con maggiore sicurezza.

Carlos Augusto 6,5 - Quando attacca lo spazio è uno dei migliori della categoria, ma oggi mette in mostra anche le sue doti difensive. Chiude un paio di situazioni scomode.

Frattesi 5,5 - Non è la sua partita e si vede, sbaglia anche i passaggi più semplici. Deve fare meglio, quando la partita diventa complicata deve essere più preciso.

Scozzarella 5 - Aglietti ha preparato benissimo la partita: Obi non lo fa mai giocare, i suoi girano a vuoto. Diversi errori, serve maggior convinzione da un giocatore della sua esperienza. (Dal 66’ Barberis 6 - Si mette in cabina di regia e prova a gestire gli ultimi minuti del match. Il pallone scotta, ma gioca senza patemi).

Barillà 5,5 - Corre un po’ a vuoto, spesso è disattento. Nel secondo tempo gioca un’altra partita, ma si divora il gol che avrebbe chiuso prima il match. (Dall’ 83’ D’Errico s.v.).

D'Alessandro 5 - La fisicità messa in campo da parte del ChievoVerona lo mette in difficoltà, non riesce mai a saltare l’uomo e a creare superiorità sulla corsia di competenza. (Dal 61’ Diaw 5,5 - Nel finale spreca una buona occasione in ripartenza, ingaggia un duello personale con Rigione praticamente inutile).

Balotelli 7 - Primi due palloni toccati, primi due errori del match. Gira a vuoto, ma gli basta soltanto un cross fatto bene per fare gol e consegnare tre punti pesanti in mano ai suoi. È l'uomo in più e lo sa benissimo, se si mette a disposizione di Brocchi può diventare letale. (Dal 66’ Gytkjaer 6 - Buon approccio alla sfida, combatte e conquista un paio di punizioni interessanti).

Dany Mota 6,5 - In attacco è sempre uno dei più pericolosi, quando salta l’uomo o rifinisce spacca in due la retroguardia del Chievo. Ma in difesa dà il meglio di sé, ogni pallone allontanato corrisponde a un’esultanza. Come se avesse segnato, ma sa che quel lavoro è più importante di una rete.