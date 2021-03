Chievo-Pordenone 3-0, le pagelle: Ciciretti avvia il tris, attacco neroverde opaco

vedi letture

Queste le valutazioni di Chievo-Pordenone: gara terminata 3-0 per i veneti.

CHIEVO-PORDENONE 3-0

Marcatori: 29’ Ciciretti (C), 32’ Garritano (C), 68’ Obi (C)

CHIEVO

Semper 6 – Poco impegnato nel corso del primo tempo. Reattivo ad inizio ripresa, su una conclusione ravvicinata di Morra.

Mogos 6,5 – Torna sui suoi livelli dopo qualche prestazione sottotono, accompagnando con costanza l’azione e servendo a Garritano il pallone del 2-0.

Vaisanen 6,5 – Esordio dal primo minuto per il centrale difensivo, che si oppone bene al reparto offensivo del Pordenone. Nella ripresa serve a Obi il pallone del 3-0.

Rigione 6,5 – Con la solita prova autoritaria a centro area, contribuisce a far arrivare pochi palloni dalle parti di Semper.

Renzetti 6 – Rispetto ad altre partite è più dedito alla fase difensiva, compito che svolge con la giusta attenzione.

Ciciretti 7 – Oltre a dare la consueta qualità alla manovra, sblocca un match decisamente equilibrato con un sinistro da fuori area che fulmina Perisan. (Dal 67’ Canotto 6 – Porta freschezza alla mediana del Chievo in vista del finale del match)

Obi 7 – Dà tanta sostanza al centrocampo del Chievo, mettendosi in mostra soprattutto in fase di recupero palla. Nella ripresa si fa vedere maggiormente in fase offensiva, come in occasione del gol del definitivo 3-0.

Palmiero 6 – Prova come sempre a dare geometrie alla squadra, utilizzando anche la sciabola oltre al fioretto quando occorre battagliare in mezzo al campo. Cala d’intensità nella ripresa. (Dal 76’ Bertagnoli s.v.)

Garritano 6,5 – Dopo un inizio piuttosto opaco, cresce con il passare dei minuti ed è il grande protagonista del 2-0 avviando e chiudendo l’azione dopo uno scambio con Mogos. (Dall’85’ Zuelli s.v.)

De Luca 6 – Prova di grande sacrificio da parte dell’attaccante, che lotta costantemente con i difensori neroverdi per tenere palla e far salire la squadra. (Dal 67’ Fabbro 6 – Mette il suo dinamismo a disposizione della squadra, in un finale in cui serve solo amministrare il vantaggio)

Margiotta 5,5 – Prestazione sottotono dell’attaccante, che emerge poco sia in fase di rifinitura che di conclusione. Sfiora il gol una sola volta, con un destro a giro nel corso della ripresa. (Dall’85’ Di Gaudio s.v.)

PORDENONE

Perisan 6 – Non ha molte responsabilità sui tre gol, rimanendo di sasso sul bolide di Ciciretti (essendo anche impallato da Camporese) e potendo fare ben poco sui tocchi ravvicinati di Garritano e Obi.

Berra 5,5 – Qualche iniziativa sulla corsia di destra, ma talvolta senza la necessaria precisione nei passaggi per i compagni.

Vogliacco 6 – Alterna qualche ottima chiusura difensiva a momenti di sofferenza, come nel caso delle tre azioni decisive del Chievo.

Camporese 6 – Ostacola la visuale di Perisan sul gol di Ciciretti, ma fa anche cose buone in difesa e si rende pericoloso su qualche calcio piazzato.

Chrzanowski 5,5 – Comincia con buona intraprendenza, arretrando sempre di più per via della spinta di Mogos dalla sua parte.

Zammarini 5,5 – Del trio di centrocampo è quello che prova maggiormente a dare qualità alla manovra, con alterne fortune. (Dal 59’ Magnino 5,5 – Il suo ingresso non aumenta di molto il livello del centrocampo neroverde)

Misuraca 5,5 – Si vede poco in fase di costruzione e, soprattutto in occasione dei primi due gol del Chievo, non dà la necessaria copertura alla difesa.

Scavone 6 – Tanta grinta da parte sua in mezzo al campo, talvolta con interventi eccessivamente duri sui giocatori avversari. (Dal 75’ Rossetti s.v.)

Biondi 5,5 – Inizia con buon piglio tra le linee, venendo però contenuto sempre meglio dai giocatori avversari. (Dal 59’ Mallamo 6 – Prova un paio di spunti, in un match però già ampiamente compromesso)

Ciurria 5,5 – Mette in campo tanta volontà, lottando come un leone e provando anche ad impensierire Semper. Meno incisivo nel secondo tempo. (Dall’81’ Banse s.v.)

Morra 5,5 – Dopo una prima frazione di gioco abbastanza anonima, nella ripresa ha una grande palla gol ma Semper si supera sulla sua conclusione.