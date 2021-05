Cittadella ai playoff, Perticone: "Perché non dovremmo pensare di poterli vincere?"

vedi letture

Cittadella ai playoff per il quinto anno consecutivo. Un traguardo notevole per una piccola realtà come quella in cui risiede il club veneto ma assolutamente meritato. Su questo si è espresso dalle colonne de Il Gazzettino anche il difensore dei granata Romano Perticone: "Siamo stati bravi, adesso dobbiamo imparare a vincerli. Dovremo fare qualcosa di diverso e di straordinario, prima di tutto dobbiamo essere convinti noi stessi di poter arrivare sino in fondo. Darcelo come obiettivo. E non considerarlo incredibile, irraggiungibile. Certo, non è affatto facile, ma dobbiamo mettere la vittoria finale come traguardo. Abbiamo dimostrato in ogni momento della stagione che il Cittadella se la può giocare contro tutti, quindi perché non dovremmo pensare di poter vincere i playoff? A un certo punto della stagione ero anche certo della promozione diretta"