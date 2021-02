Cittadella, Baldini: "Rimonta nata negli spogliatoi, felice del primo gol con questa maglia"

Autore del gol del clamoroso pareggio del Cittadella sul campo del Brescia, Enrico Baldini è intervenuto al termine dello scoppiettante match del "Rigamonti" ai microfoni di Dazn: "Il mister ci ha dato la giusta carica nello spogliatoio e siamo rientrati in campo con un altro spirito. Sono felicissimo di aver trovato il primo gol con questa maglia, il mister mi dice sempre di inserirmi perchè ho le capacità di colpire. Oggi è stata una vera impresa riprendere questa partita, e la rimonta nel recupero testimonia ancora una volta il grande carattere di questa squadra".

Più rammarico per il primo tempo o più soddisfazione per la ripresa?

"Entrambe, in questa categoria non ti regala niente nessuno e questa partita ne è l'esempio lampante"

Cosa vi ha detto il mister per caricarvi?

"Queste sono cose di spogliatoio ed è giusto che restano lì (ride n.d.r)".

Un opinione sul gol del 3-2 che ha scatenato le proteste del Brescia?

"Non te lo so dire, è andata così, doveva andare così"

L'obiettivo rimane la zona play-off?

"Poco ma sicuro, lo spirito di questa squadra è sempre il solito. Ci sono momenti meno brillanti in cui devi essere bravo a restare in contatto con le avversarie e noi lo stiamo facendo".

La prossima contro il Cosenza in casa, occasione buona per tornare a vincere?

"Giochiamo sempre per vincere, ora pensiamo a recuperare e prepararci al meglio per la prossima partita"