Ufficiale Cittadella, dal Bari ecco Matino: prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza

Lo avevamo anticipato proprio quest'oggi, della firma avvenuta, e ora arriva anche l'ufficialità perché, attraverso il comunicato che di seguito riportiamo integralmente, il Bari "comunica che è stato trovato l'accordo con l'AS Cittadella 1973 per la cessione in prestito, con obbligo di riscatto in caso di salvezza del Club veneto, dei diritti alle prestazioni sportive del difensore classe '98 Emmanuele Matino".

Contemporaneamente, ecco anche il comunicato dei veneti, diramato attraverso il proprio sito ufficiale: "L’A.S. Cittadella comunica l’acquisizione delle prestazioni sportive di EMMANUELE MATINO.

Difensore classe 1998 nato a Napoli, Matino arriva a Cittadella dopo aver vestito la maglia del Bari nella prima parte di questa stagione.

Esordio tra i professionisti con il Potenza nel 2018, poi Cavese ancora Potenza e Bari dal gennaio 2023.

A Emmanuele il nostro benvenuto in granata e un grosso in bocca al lupo per il prosieguo di campionato con i nostri colori".