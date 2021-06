Cittadella, ecco Cuppone: "Abbiamo sbrigato le pratiche del trasferimento via fax"

La notizia che avevamo anticipato trova conferma... dal direttore interessato. Luigi Cuppone sarà a breve un nuovo calciatore del Cittadella, e ad annunciarlo, in un'intervista rilasciata a Il Mattino di Padova, è lo stesso attaccante: "In queste settimane il Citta aveva un tifoso in più. Per me il doppio salto dalla C e la A sarebbe stato un sogno, qualcosa di inimmaginabile. In B in carriera ho invece collezionato una sola presenza, quando ero al Vicenza, molto giovane. Una sorta di toccata e fuga che mi dà la voglia di tornare in questa categoria per affermarmi. Se sono passato da Cittadella? Ancora no: abbiamo sbrigato le varie pratiche del trasferimento tramite fax, ma non ho nemmeno ancora posato per le foto ufficiali. Ma la scintilla è scattata subito, appena ho sentito che il Cittadella era interessato a me: in questi anni ha realizzato cose fantastiche, non potevo certe rifiutare la sua proposta".