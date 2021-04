Cittadella, Marchetti: "Basta chiacchiere, solo fatti: dalla squadra mi aspetto risposte"

Dalle colonne del Corriere del Veneto - ed. Padova e Rovigo, è intervenuto il Dg del Cittadella Stefano Marchetti, decisamente amareggiato dopo il ko dei suoi contro il Vicenza: "Rispetto al girone di andata di sicuro siamo calati. C’è una somma di cose che si sono accatastate l’una accanto all’altra e che hanno creato questa situazione. A Vicenza abbiamo perso una partita fatta di episodi. C’era anche un rigore non dato a nostro favore, ma non è quello il motivo principale del ko. In questo momento non deve esistere la parola “dire”, ma solo la parola “fare”. Mi aspetto delle risposte e mi aspetto che la squadra mi dimostri che ha imparato la lezione. Questo è un campionato in cui, se non entri in campo con la determinazione e l’atteggiamento giusto, puoi perdere contro chiunque, anche contro l’ultima in classifica. Più che mai contro una squadra che ha appena espugnato Venezia e che ha dimostrato di essere in salute".