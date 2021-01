Cittadella, Ogunseye: "Vittoria importante. Il gol è mio? L'importante è aver segnato"

vedi letture

Le parole di Ogunseye dopo Reggiana-Cittadella 0-2.

L’attaccante del Cittadella Roberto Ogunseye ha commentato ai microfoni di Dazn il successo per 0-2 sul campo della Reggiana, arrivato anche grazie ad un suo gol.

Dopo una lieve flessione, oggi siete ripartiti con una vittoria importantissima per la classifica.

“Oggi siamo riusciti a riscattare la brutta prestazione di Chiavari con una vittoria importante. Volevamo riscattare subito quella sconfitta e ci siamo riusciti: questo è importante”.

Quanto ha contribuito il ritorno in panchina del mister Venturato?

“Sicuramente l’assenza del mister ha debilitato un po’ la squadra. Oggi è tornato e ci ha dato ulteriore carica per vincere questa partita”.

3 gol nelle ultime 4 partite, 5 in totale: una grande stagione per te.

“Sono contento di come sta andando questa stagione, ma non bisogna accontentarsi. Questo è un punto di partenza: bisogna lavorare ancora più sodo, perché c’è ancora molto da fare”.

Tsadjout si è fatto male nel riscaldamento ed ha giocato Tavernelli, con cui ti sei trovato molto bene.

“Questo gruppo ha dimostrato ancora una volta che non ci sono titolari. Chi gioca fa bene e ripaga la fiducia del mister per averlo fatto giocare”.

Il tuo gol ha ricordato molto quelli che facevano i gemelli Derrick in Holly e Benji.

“La palla è rimasta là e l’abbiamo presa tutti e due (lui e Vita ndr). Io l’ho toccata leggermente prima e ho fatto gol, ma l’importante è che sia entrata e che abbiamo conquistato una vittoria così importante”.

Ora c’è l’Ascoli: cosa vuol dire giocare senza mai fermarsi, visto che voi non avete avuto mai una sosta?

“Sicuramente a livello mentale è dispendioso, ma è quello che dobbiamo fare. Recuperiamo bene, perché sabato c’è un'altra partita”.

A chi lo dedichiamo il gol?

“A tutte le persone che mi sopportano e supportano in questo momento”.