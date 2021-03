Cittadella, Proia: "Volevamo fare bene, fermata una squadra davvero forte"

Le parole di Proia dopo Empoli-Cittadella 1-1.

Il centrocampista del Cittadella Federico Proia ha commentato ai microfoni Dazn il pareggio per 1-1 contro l’Empoli, arrivata grazie ad un suo gol nella ripresa.

Più importante il punto che portate via alla capolista, la prestazione o il gol che hai fatto?

“E’ tutto importante, volevamo fare una grande partita. Volevamo tornare a vincere e non ci siamo riusciti, ma giocavamo contro una squadra forte che ha dimostrato di meritarsi di stare lì. Dobbiamo pensare a noi e a restare sul livello mostrato oggi”.

Come è nata l’idea di cambiare modulo, con i due trequartisti dietro la punta?

“E’ un’idea che ha provato il mister. Dovevamo metterli in difficoltà alle spalle dei loro difensori e magari così lo facevamo di più. L’abbiamo fatto bene e va bene così”.

Ci sono stati spezzoni di partita che avete fatto molto bene e altri meno, magari per via dei movimenti in campo.

“E’ stata una partita a ritmi alti, è normale che ci siano momenti in cui devi respirare e metterti bene. Non è una questione di modulo: l’abbiamo interpretato bene e ora dobbiamo lavorare ancora più forte”.

Una risposta alle critiche arrivate ultimamente?

“Più che una risposta è una dimostrazione che, se approcciamo le gare nel modo giusto, possiamo mettere in difficoltà chiunque. Venivamo da un periodo no, ma dobbiamo lavorare e continuare su questa strada”.