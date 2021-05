Cittadella, Venturato: "Ancora playoff, per il quinto anno di fila. Imnensa soddisfazione"

Il Cittadella batte di misura la Virtus Entella e conquista l'aritmetica certezza della conquista dei playoff. Ecco le parole dell'allenatore Roberto Venturato a fine gara, così come riporta TrivenetoGoal.it: “Siamo ai playoff per il quinto anno consecutivo, è una soddisfazione immensa, devo fare un grande applauso alla squadra. Abbiamo voluto fortemente questo obiettivo, in questo momento dobbiamo essere particolarmente contenti di questo risultato. Adesso ci rimangono due partite per completare il nostro percorso e per prenderci la migliore posizione possibile".