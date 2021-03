Cittadella, Venturato: "Bene col nuovo modulo, adesso diamo continuità ai nostri risultati"

Torna al successo dopo quattro giornate il Cittadella che nell’anticipo batte 2-0 il Pisa con le reti nel primo tempo di Tsadjout e Proia. Il tecnico granata Roberto Venturato analizza così la sfida in sala stampa: “Quello che abbiamo fatto fino a oggi rimane ed è importante. Abbiamo giocatori che hanno caratteristiche per sfruttare questo nuovo modo di stare in campo, la cosa più importante è non perdere quelli che sono i nostri principi di gioco e la capacità di mantenere equilibrio nella fase difensiva per poter aggredire in un certo modo. Nel primo lo abbiamo fatto bene, sappiamo di poterlo fare anche meglio ma con così tante partite ravvicinate non è semplice”.

Questo nuovo modulo valorizza giocatori come D’Urso e Gargiulo?

“D’Urso è molto bravo con la palla tra i piedi mentre Gargiulo è un giocatore che sa sa come allungare le difese. Sono stati bravi a scambiarsi la posizione e a muoversi vicini per non dare punti di riferimento agli avversari. Se sappiamo interpretare bene questo modulo possiamo far esprimere al meglio le loro qualità”.

Quanto è importante aver sfatato il tabù Tombolato?

“Vincere è sempre importante, dare continuità alle vittorie lo sarebbe ancora di più. Dobbiamo giocare con intensità e fare risultati positivi perché ci dà morale ed entusiasmo per questa serie di partite che ci aspetta”.

Come giudica l’espulsione di Branca?

“Aveva già preso un ammonizione e avrebbe comunque saltato la prossima gara perché era in diffida. L’arbitro ha visto così e non mi sento di commentare”.

Soddisfatto della prova di Tsadjout?

“É un giocatore molto bravo con grandi capacità tecniche e fisiche. Sta dimostrando di avere enormi qualità, martedì con la Salernitana non ci sarà ma faremo giocare altri che potranno dare il loro apporto alla squadra. Sarà difficile perché andremo ad affrontare una squadra di grande temperamento”

Preoccupato dalle condizioni fisiche dei giocatori usciti?

"Fortunatamente non dovrebbero esserci grossi problemi. Faremo gli accertamenti domani ma le sensazioni sono positive”.