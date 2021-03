Cittadella, Venturato: "Ghiringhelli e Frare out". I convocati per la sfida contro la SPAL

“Ghiringhelli? Ha ancora un po' di fastidio e non è sarà convocato al pari di Frare, mentre rientrano Branca e Tsadjout e verrà con noi anche Vita. In attacco non voglio dare punti di riferimento. Beretta, Tsadjout e anche Tavernelli possono partire da più dietro”. Così il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha parlato della situazione della squadra in vista dello scontro contro la SPAL. Oltre al terzino (affaticamento ai flessori della coscia destra) saranno ancora assenti Cassandro e Mastrantonio che dovrebbero tornare a disposizione dopo la pausa. Out anche Frare per una piccola lesione all’adduttore destro. Rientrano dalla squalifica Tsadjout e Branca. Questi i 21 convocati:

Portieri: Maniero, Kastrati

Difensori: Perticone, Benedetti, Adorni, Camigliano, Donnarumma, Smajlaj

Centrocampista: Iori, Proia, D’Urso, Vita, Gargiulo, Branca, Pavan

Attaccanti: Rosafio, Tsadjout, Beretta, Tavernelli, Ogunseye, Baldini