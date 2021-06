Corvino: "Equilibrio e rigore finanziario per un Lecce all’altezza del territorio e dei tifosi"

Nella lunga intervista rilasciata a Tuttosport, il Ds del Lecce Pantaleo Corvino ha parlato - tra le altre - della mancata promozione in A dei salentini: "Quest’anno il Lecce è stato a un passo dalla Serie A. Come i risultati degli altri, nel bene e nel male, dipendono da quello che facciamo noi. Così le nostre fortune, nel bene e nel male, dipendono da quello che fanno gli altri. Peccato! Anche se non era un obiettivo programmato. A quattro giornate dal termine eravamo secondi con le nostre inseguitrici a distanza, poi il crollo. Un calcio di rigore non realizzato, a due minuti dalla fine nella semifinale playoff di ritorno contro il Venezia, ci ha tolto l’opportunità di raggiungere un grande risultato. Di quelli che possono cambiare subito la vita di un club. Pur con equilibrio e rigore finanziario dobbiamo sforzarci di riuscire a costruire un Lecce all’altezza del suo territorio e dei suoi tifosi».