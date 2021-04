Cosenza-Ascoli, le formazioni ufficiali: Trotta-Gliozzi da una parte, Bajic dall'altra

Dopo lo stop delle nazionali, torna in campo la Serie B, che riprende oggi il suo corso con la 31^ giornata, anticipo della Pssqua: ad aprire le danze l'atteso scontro salvezza del "San Vito-Marulla" tra Cosenza e Ascoli, con le due formazioni separate da un solo punto in classifica.

Per i padroni di casa, due i ballottaggi: in difesa al momento in panchina Tiritiello, che con Ingrosso e Idda si giocava due magli, mentre in avanti è Trotta - preferito a Carretta - a comporre il tandem con Gliozzi: confermatissimo sulla trequarti Tremolada. Sul versante opposto, unica punta Bajic, ma trequarti rinfrozata con Sabiri e Bidaout, mentre in difesa è Quaranta ad avere la meglio su Avlonitis.

Le formazioni ufficiali:

COSENZA (3-4-1-2): Falcone; Ingrosso, Idda, Legittimo; Gerbo, Petrucci, Sciaudone, Crecco; Tremolada; Trotta, Gliozzi

ASCOLI (4-3-2-1): Leali; Pucino, Brosco, Quaranta, Kragl; Saric, Buchel, Eramo; Sabiri, Bidaoui; Bajic.