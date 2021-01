Cosenza, Borrelli ai saluti. Nel suo futuro c'è la Juve Stabia in Serie C

L'avventura di Gennaro Borrelli è terminata. L'attaccante classe 2000 infatti ha salutato la piazza calabrese per fare ritorno al Pescara che poi lo girerà nuovamente in prestito, ma questa volta in Serie C. Il futuro del centravanti è infatti alla Juve Stabia che ha trovato l'intesa sia con il club sia con il giocatore e che presto accoglierà Borrelli per potenziare l'attacco in vista della seconda parte di stagione. Lo riferisce Cosenzachannel.it spiegando che per battere la concorrenza di Monopoli e Renate è stata decisivo l'arrivo nel club campano di quel Giuseppe Pavone che conosce bene le qualità del giovane visto il passato comune al Pescara.