Cosenza-Empoli 0-2, le pagelle: Olivieri-Mancuso a segno, male Bahlouli

COSENZA-EMPOLI 0-2

Marcatori: 45+1' rig. Olivieri (E), 88' Mancuso (E)

COSENZA

Falcone 6,5 - Fa il possibile sulle iniziative offensive dei toscani, non potendo però nulla sul rigore di Olivieri e nell'uno contro uno con Mancuso.

Tiritiello 5,5 - Causa il calcio di rigore che permette all'Empoli di sbloccare la sfida: tocca anche il pallone oltre a Matos, ma all'interno dell'area servirebbe intervenire con maggiore attenzione.

Idda 6 - Rischia un clamoroso autogol dopo nemmeno trenta secondi, poi sale di ritmo prendendo il comando della linea difensiva calabrese.

Legittimo 5,5 - Fa un buon lavoro nella retroguardia, ma spesso e volentieri è impreciso nei lanci in profondità alla ricerca degli attaccanti. Si fa trovare impreparato sul raddoppio di Mancuso.

Bouah 5,5 - Alla prima da titolare in B, dà vita ad un duello acceso con Parisi. Sul finire del primo tempo ha una ghiotta opportunità per andare a segno, ma con il destro al volo spedisce malamente a lato: crolla alla distanza (Dal 55' Carretta 6 - L'ex Cremonese entra in campo con tanta voglia di fare, ma non basta per aiutare la squadra ad operare la rimonta)

Petrucci 5 - Si muove con poca rapidità al centro del campo: non pervenuto in zona offensiva (Dal 59' Sciaudone 6 - Si vede poco nei trenta minuti, più recupero, che gli vengono concessi da Occhiuzzi)

Kone 5,5 - Fa vedere qualcosa di buono nelle ripartenze, ma non è sufficiente. In difficoltà contro un centrocampo solido come quello dell'Empoli (Dal 76' Ba s.v.)

Vera 6 - Buona prestazione in difesa, è anche uno dei pochi a farsi vedere in attacco: ad un quarto d'ora dal termine calcia col mancino dalla distanza, trovando una deviazione con il pallone che si infrange sulla traversa. Tutt'altro che fortunato: il gol avrebbe rimesso tutto in discussione.

Bahlouli 5 - Poco brillante sulla trequarti, appare quasi spaesato non riuscendo in alcun modo ad incidere (Dal 46' Sueva 6 - Ha un tempo a disposizione per mettersi in mostra: parte forte, ma si spegne troppo presto)

Sacko 6 - E' il più attivo nelle fila cosentine: nella prima frazione, nel giro di 5' prima colpisce una traversa e poi spaventa Brignoli con un tiro a giro dal limite. Col passare dei minuti cala vistosamente assieme al resto della truppa.

Gliozzi 5,5 - Abile nel recuperare una buona quantità di palloni, poco centrato e concreto quando si tratta di aggredire il muro avversario negli ultimi metri (Dal 76' Petre s.v.)

EMPOLI

Brignoli 6 - Partita in totale controllo per l'estremo difensore della compagine di Dionisi: quasi mai in sofferenza.

Fiamozzi 6,5 - Gioca d'esperienza sulla corsia di sua competenza prendendo il sopravvento sui giovani e meno navigati avversari: solita partita giocata con tranquillità ed attenzione.

Casale 6,5 - Sostituisce degnamente Nikolaou al centro della difesa, rendendosi protagonista di una serie di buone chiusure in particolare durante il primo tempo.

Romagnoli 6,5 - E' l'uomo chiave della retroguardia toscana: anche oggi nessuno è riuscito a penetrare dalle sue parti. Mai in affanno.

Parisi 6,5 - Buona prova soprattutto in fase difensiva. Ha poche opportunità per affondare il colpo sulla sinistra, ma quando gli si presentano gli spazi giusti non ci pensa due volte.

Ricci 6,5 - Corre da una parte all'altra del campo facendo intendere di essere in un ottimo stato di forma (Dall'86' Zurkowski s.v.)

Stulac 5,5 - Sbaglia più del solito ma, soprattutto per merito della poca consistenza degli avversari, riesce a non sfigurare in modo particolare (Dal 73' Damiani s.v.)

Haas 6 - Si vede ad inizio partita, poi comincia a lavorare sottotraccia: bravo e preciso nel far girare il pallone.

Bajrami 6,5 - Pomeriggio di sacrifico sulla trequarti per lo svizzero di origini macedoni, continuamente "sul pezzo" qualunque sia la situazione di gioco (Dall'86' Mancuso 6,5 - Gioca otto minuti, recupero compreso, trovando l'ennesimo gol di una stagione d'oro: al primo pallone toccato, spiazza Falcone su invito di La Mantia)

Matos 7 - Si procura il calcio di rigore che consente all'Empoli di sbloccare la contesa, ma non solo: con i suoi movimenti, anche senza palla, manda in difficoltà più di una volta la difesa calabrese (Dal 73' Moreo 6,5 - Si fa trovare pronto nel momento del bisogno)

Olivieri 6,5 - Letale dagli undici metri, spiana il cammino dell'Empoli verso il primato in classifica. Grande ritmo nel primo tempo, non pervenuto in avvio di ripresa (Dal 59' La Mantia 6,5 - Al 66' sciupa malamente una chance per il raddoppio, ma si fa perdonare allo scadere con l'assist per la rete di Mancuso)