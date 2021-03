Cosenza, Occhiuzzi: "Rispetto per la Salernitana, ma domani voglio una grande gara". I convocati

Roberto Occhiuzzi, tecnico del Cosenza, ha parlato del match di domani in casa della Salernitana davanti ai microfoni della conferenza stampa: “Noi rispettiamo tutti, ma guardiamo in casa nostra, siamo consapevoli di incontrare una squadra che sta lottando per la promozione diretta. Voglio che i ragazzi domani facciano una gara importante, andando oltre gli aspetti tattici e senza farsi prendere dall’ansia. Il gruppo ha la tensione giusta e sa di poter fare bene e restare in gara a prescindere dagli episodi”.

Di seguito la distinta con i convocati per la gara di domani:

Portieri: Matosevic, Saracco, Falcone

Difensori: Corsi, Bouah, Schiavi, Legittimo, Vera, Ingrosso, Antzoulas

Centrocampisti: Gerbo, Behlouli, Sciaudone, Tremolada, Kone, Crecco, Petrucci

Attaccanti: Mbakogu, Carretta, Sacko, Gliozzi, Trotta, Sueva