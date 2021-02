Cosenza, Occhiuzzi: "Serve un cambio di passo per vincere. Arbitri? C'è bisogno del Var"

vedi letture

“Gli arbitri italiani sono i più bravi al mondo, ma hanno sicuramente bisogno dell’aiuto della tecnologia come in Serie A. Anche loro ne sono consapevoli, però non dobbiamo piangerci addosso. Sbagliamo più noi e dobbiamo guardare ai nostri errori cercando di portarli ai minimi termini e di evitare di ripeterli”. Il tecnico del Cosenza Roberto Occhiuzzi non vuole soffermarsi sulla questione legata agli arbitri in vista della sfida contro il ChievoVerona che ha presentato un dossier a riguardo nei giorni scorsi concentrandosi di più sul campo: “La vittoria è fondamentale, non il modulo, e solo così l’ambiente può ritrovare serenità. Dobbiamo accelerare, sprintare non solo singolarmente, ma anche come squadra, e i ragazzi sono consapevoli che serve questo cambio di rotta. Abbiamo sempre interpretato le gare nel modo giusto anche se non sono arrivati i risultati che volevamo, non c’è nulla da buttare solo trovare quel cambio di passo che ci porti alla vittoria. Dobbiamo essere ancora più determinati, lottare con il coltello tra i denti perché c’è un filo sottile che separa una squadra che gioca bene e una che trova i risultati. - continua l’allenatore calabrese come riporta tifocosenza.it - Conosco bene il mio lavoro, ho le mie idee e vado avanti con chiarezza anche perché il gruppo mi segue e insieme portiamo avanti un certo discorso. Trinchera? Le parole del direttore sono uno sprone, quando parla sono segnali positivi da cogliere e a me fa piacere quando arrivano determinati messaggi. . Ognuno fa il proprio mestiere, valuto con i calciatori alcune soluzioni e metto in atto determinate cose che mi devono dare delle risposte. E in queste settimane ho avuto delle risposte importanti”.