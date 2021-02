Cosenza-Reggina 2-2, le pagelle: Bahlouli spacca il match, male Corsi. Folorunsho protagonista

COSENZA-REGGINA 2-2

Marcatori: 9' Menez, 22' Folorunsho, 39' Trotta, 85' Carretta

COSENZA

Falcone 6 - Era stato il grande protagonista della partita dell'andata, oggi non riesce ad ipnotizzare Menez dal dischetto. Nel finale riesce a metterci una pezza sul destro di Denis.

Idda 6 - Mezzo voto in più per il salvataggio finale su Loiacono, si butta in spaccata con il capitano amaranto a tu per tu con Falcone. Nel primo tempo traballa un po' troppo.

Schiavi 6 - Nulla da eccepire nei primi quarantacinque minuti del centrale ex Salernitana, probabilmente riguardo il cambio in avvio di ripresa paga il cartellino giallo pesante sulle spalle. (Dal 46' Ingrosso 6 - Sistema con sicurezza la fase difensiva).

Legittimo 5 - La freschezza e la rapidità di Rigoberto Rivas gli giocano un brutto scherzo, si fa sfuggire dalla marcatura troppo facilmente l'honduregno in occasione del raddoppio di Folorunsho.

Gerbo 6,5 - Ha il merito di riportare il Cosenza in partita, un break palla al piede che manda praticamente in rete Trotta. Si accentra maggiormente nella ripresa, sempre sul pezzo.

Petrucci 6,5 - Un primo tempo in ombra, nella ripresa è un'altra storia. Tutti i palloni passano dalle sue parti, prova anche la soluzione da fuori. Aumenta i giri del motore della manovra della squadra di Occhiuzzi.

Sciaudone 6 - Partita di estremo sacrificio per l'esperto centrocampista del Cosenza, chiamato anche a tallone Folorunsho. Generoso e spesso efficace in fase di non possesso. (Dal 75' Crecco sv).

Corsi 5 - E' del capitano il primo errore della sfida che permette alla Reggina di portarsi in vantaggio, in ritardo il suo intervento su Folorunsho che vale il penalty per gli amaranto. Non una grande prestazione. (Dal 61' Ba 6 - Si prende un giallo ma combatte).

Tremolada 5,5 - Si piazza come sempre alle spalle delle punte ma non è una grande giornata per l'ex Brescia, ci prova su punizione ma trova la barriera e non riesce mai a rendersi pericoloso con il suo mancino. (Dal 61' Bahlouli 7 - Il suo ingresso fa cambiare marcia al Cosenza, spacca la partita).

Carretta 6,5 - Non è stata una partita facile per lui, spesso braccato dalla retroguardia amaranto. Ha il merito di calciare, con il brivido, il calcio di rigore che regala un punto al Cosenza.

Trotta 6,5 - Alla quarta apparizione con la nuova maglia è arrivato anche il primo gol per l'ex attaccante di Frosinone e Crotone, si fa trovare al posto giusto al momento giusto. Sfiora la doppietta nella ripresa. (Dal 76' Mbakogu 6 - Esordio con rigore guadagnato per l'ex Carpi).

REGGINA

Nicolas 6 - Poteva essere un'altra giornata da ricordare per l'estremo difensore brasiliano, dopo Djuric era riuscito anche ad ipnotizzare Carretta ma la sfera finisce per insaccarsi comunque in rete. In mezzo anche altre parate.

Delprato 6 - Torna titolare dopo diverse giornate di assenza, nessuna vera sbavatura da parte dell'ex Livorno che rischia soltanto in avvio con un alleggerimento sbagliato per Nicolas.

Loiacono 6 - Il capitano amaranto gioca una buona gara, soprattutto al fianco di Stavropoulos ha maggiori sicurezza. Soffre soltanto nel finale sul forcing del Cosenza.

Stavropoulos 6,5 - Ormai il greco non è più una sorpresa, una grande conferma per la Reggina. Dopo gli errori degli esordi è diventato imprescindibile, peccato per l'infortunio che lo costringe a lasciare anzitempo il terreno di gioco. (Dal 57' Cionek 5 - Entra a freddo e paga l'unica disattenzione, si fa superare troppo facilmente da Bahlouli nell'azione del rigore per il Cosenza).

Di Chiara 5 - Comincia bene, spinge tanto lungo la corsia mancina dialogando con Menez. Si fa però superare troppo facilmente da Gerbo in occasione del gol di Marcello Trotta.

Crisetig 5,5 - A ritmi blandi, non riesce mai ad accelerare la manovra della squadra di Baroni. Oggi accusa forse un po' di stanchezza, nel secondo tempo cala un po' troppo.

Crimi 6 - Sempre sul pezzo come sempre del resto, il mediano tutto corsa della Reggina non demerita nemmeno nel derby. Tanta corsa ed applicazione per provare a serrare le fila dopo il vantaggio. (Dal 87' Bianchi sv).

Edera 6 - Con un pizzico di concretezza in più sarebbe un calciatore fuori categoria, regala grandi giocate ma manca quella decisiva per spaccare il match. Prova comunque positiva la sua. (Dal 73' Kingsley 6 - Buon esordio il suo).

Folorunsho 7 - E' l'uomo più in forma della Reggina, lo dimostra anche nel derby. Si guadagna praticamente subito il calcio di rigore poi realizzato da Menez, ci mette la firma per il momentaneo doppio vantaggio.

Menez 6,5 - Croce e delizia per la squadra di Baroni, un'ora di gioco ottima per l'attaccante francese che torna anche al gol dopo quattro mesi. Nel finale è stanco e finisce per commettere il fallo da rigore su Mbakogu. (Dal 87' Montalto sv).

Rivas 6,5 - La mossa a sorpresa di Marco Baroni, preferisce l'honduregno ad una prima punta di ruolo. Non dà punti di riferimento, ripiega e strappa per servire l'assist vincente per il gol di Folorunsho. (Dal 73' Denis 6,5 - Ottimo impatto con la sfida, prende una traversa e sfiora anche nel finale il gol della vittoria).