Cremonese-Frosinone 4-0, le pagelle: show di Buonaiuto, Ciofani gol dell'ex. Fantasma Iemmello

CREMONESE-FROSINONE 4-0

Marcatori: 10',42' Buonaiuto, 52' Báez, 57' Ciofani

CREMONESE

Carnesecchi 5,5 - Un voto in meno per l'ingenuità nei minuti finali che gli costa il cartellino rosso. Miracoloso nel primo tempo su colpo di testa ravvicinato di Ariaudo, sempre attento a gestire le uscite lontano dai pali.

Zortea 6,5 - Unica distrazione, l'errore di posizione in occasione del colpo di testa di Ariaudo respinto dalla traversa. Partita, per il resto, di grande corsa e dedizione.

Bianchetti 6,5 - Costrige a girare al largo Novakovich, tiene la difesa alta ed imposta con buona tecnica l'azione dal basso.

Ravanelli 6,5 - Marcatura asfissiante su Iemmello, con Bianchetti forma una coppia rodata e difficile da cogliere alla sprovvista.

Valeri 5,5 - Meno propositivo del solito e stranamente distratto in fase di coeprtura. Bravo sul finale di primo tempo ad evitare l'autogol di Bianchetti, si fa espellere per un eccesso di foga non frenando la corsa su un pallone ormai perso.

Gustafson 6,5 - Gestisce il pallone in maniera ineccepibile, velocizza la manovra con qualità trovando sempre il compagno da servire.

Castagnetti 6,5 - Tarantolato, ringhia alle caviglie di chiunque passi dalle sue parti. Impreziosisce la prestazione dando un discreto ritmo alla costruzione della manovra. (Dal 54' Bartolomei 6,5 - Non un ingresso qualunque, regala a Ciofani il pallone del poker grigiorosso).

Báez 7 - Brilla nel primo tempo per qualità di gioco espressa ma non riesce mai a calciare verso la porta. Ad inizio ripresa, mette il sigillo sulla contesa depositando alle spalle di Bardi dopo un dribbling delizioso di suola. (Dall' 81' Pinato s.v.).

Gaetano 6,5 - Un piacere vederlo danzare tra le linee mettendo in mostra doti tecniche fuori dal comune. Da vero centravanti la spizzata con cui libera Buonaiuto in occasione del gol dell'1-0. (Dal 63' Nardi 6 - Gioca bene il pallone e scherma a dovere le timide offensive degli avversari).

Buonaiuto 8 - La sua partita dura appena 45', il tempo di siglare due gol e far impazzire i difensori avversari con le sue accelerate. Scelta più che azzeccata di mister Pecchia. (Dal 46' Strizzolo 6 - Il rendimento migliora con l'uscira di Ciofani, di cui ne assume tutti i compiti disimpegnandosi adeguatamente).

Ciofani 7 - Difende palla come pochi in questa categoria, abilissimo a creare spazi per gli inserimenti dei tre funamboli alle sue spalle. Sigilla una grande gara con il gol alla sua ex squadra, il settimo del 2021. (Dal 63' Ceravolo 5,5 - Avrebbe un paio di occasioni per arrotondare ulteriormente il risultato ma dimostra poca convinzione).

FROSINONE

Bardi 5 - Nessuna colpa diretta sui gol messi a segno dagli avversari, ma viene saltato troppo facilmente da Buonaiuto e Baez nell'uno contro uno.

Brighenti 5,5 - Lotta come un leone provando a caricare i compagni ma l'inerzia della partita ha la meglio anche si di lui. (Dal 55' Ciano 6 - Torna dopo lo stop per l'infortunio, tenta un paio di conclusioni delle sue).

Ariaudo 5,5 - Primo tempo da 6,5, prima Bardi e poi la traversa gli negano la gioia personale. Nella ripresa naugraga insieme a tutto il reparto, lasciando praterie clamorose alle sgroppate degli avversari.

Capuano 5 - Bene in fase di marcatura, non riesce a tenere unita la linea in occasione delle imbucate centrali che hanno devastato la retroguardia questo pomeriggio.

Salvi 4,5 - Si fatica a ricordare un'azione, nel bene e nel male, con lui protagonista. Si eclissa dal momento del fischio d'inizio, non riuscendo mai ad impattare correttamente il match nelle sue fasi.

Rohdén 5,5 - Ha il merito di provare un paio di conclusioni nel primo tempo, creando qualche situazione interessante sull'out di destra. (Dal 55' Boloca 5,5 - Ok l'impegno e la grinta, ma commette quasi sempre fallo dimostrando poca scelta di tempo).

Maiello 5 - Prova a dare qualità alla manovra ma finisce per essere "divorato" dal pressing avversario, perdendo più di un pallone in zone sanguinose del rettangolo verde. (Dal 70' Tribuzzi 5,5 - Al rientro dopo l'infortunia, trotta a ridosso dell'area di rigore con poca consistenza).

Kastanos 4,5 - Travolto dall'impeto degli avversari, non la prende praticamente mai. Non trova contromisure e continua a girare a vuoto fino al fischio finale.

Zampano 4,5 - Una sola discesa nella prima frazione di gioco e poi il nulla. Zortea stravince il duello a distanza, annullandone completmente il potenziale offensivo. (Dal 55' Vitale L. 5,5 - Qualche buona combinazione sulla sinistra e poco altro, complicato fare di più a risultato ormai compromesso).

Novakovich 6 - L'unico in grado a tenere testa all'aggressività dell'avversario. Gioca bene di sponda ma i compagni lo seguono poco e male, a fine primo tempo crea i presupposti per accorciare le distanze ma il pallone viene salvato sulla linea di porta.

Iemmello 4,5 - Lo si nota più per le proteste indirizzate al direttore di gara che per le giocate sul rettangolo verde. Praticamente annullato dai due centrali grigiorossi. (Dall' 81' Parzyszek s.v.).