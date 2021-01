Cremonese, Pecchia: "Ci sono tutte le potenzialità per risalire. Voglio una squadra aggressiva"

Il neo tecnico della Cremonese Fabio Pecchia si è presentato quest'oggi alla stampa parlando della scelta di sposare il progetto lombardo e degli obiettivi per il futuro: “Ho sentito grande fiducia nei miei confronti e poi la struttura del club, la sua storia e una rosa di valore mi hanno convinto ad accettare. Credo che questa squadra abbia tutto il potenziale per uscire da questa situazione. Cercherò di avere un rapporto diretto con tutti, di conoscerli meglio dal punto di vista caratteriale e morale ed entrare così in contatto con loro. Per la prima volta entro a campionato in corso, eccezion fatta per l'esperienza come vice di Benitez in Inghilterra, mancano ancora delle gare alla fine del girone d'andata e poi ci sarà tutto quello di ritorno, ma sono concentrato già sul Pescara per preparare al meglio questa partita. Siamo anche in un periodo di mercato, una fase che rende tutto più instabile in qualsiasi realtà. Con il direttore dovremo gestire al meglio anche questa fase che nei giocatori ha risvolti psicologici per poi concentrarci insieme sul rush. - continua Pecchia come su legge sul sito del club – Modulo? In difesa partirò dalla linea a quattro poi cercherò di dare un'identità di gioco precisa senza star troppo dietro ai numeri. Resto convinto che questa squadra abbia valori importanti da esprimere, ci saranno momenti dove si dovrà soffrire ma l’obiettivo è avere una squadra di personalità. Mi piacciano le squadre che sanno aggredire alto e sono in grado di gestire le partite con personalità. Ci vorrà tempo ma da domani lavoreremo in questa direzione. Abbiamo giocatori che hanno qualità per fare tutto ciò”.