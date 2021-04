Cremonese, Pecchia: "Con il Cosenza servirà il giusto approccio, ci manca il clima partita"

Fabio Pecchia, allenatore della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara con il Cosenza, in programma lunedì 5 Aprile alle 15:00.

Il rinvio della gara con l'Empoli è stato un vantaggio o uno svantaggio?

"Sicuramente stare tanto tempo lontano dalle gare non aiuta dal punto di vista psicologico. Manca il clima partita, ma dobbiamo fare di necessità virtù".

Lo scontro diretto con il Cosenza?

"È una partita che vale tre punti. La dobbiamo giocare come sappiamo fare, con mentalità con la voglia di proporre gioco. Il Cosenza sta bene, noi dobbiamo dimostrare quello che sappiamo fare".

Soddisfatto di come hanno lavorato i ragazzi in queste settimane?

"La squadra ha lavorato bene, con entusiasmo e voglia. Lavorare senza gara, dal punto di vista psicologico, non è la stessa cosa. Sono curioso di vedere l'approccio del gruppo".

Come sta Valeri?

"È l'unico che in questi giorni è rimasto un po' ai margini. Il problema ha risolto, ha solo bisogno di tempo, la prossima settimana sarà sicuramente a disposizione".

Al suo posto può giocare Crescenzi?

"È una soluzione. Abbiamo qualche opzione in più rispetto a prima"

Cosenza e Pordenone sono due tappo importanti per creare un margine di sicurezza in vista delle sfide con Empoli e Monza?

"Se guardiamo la classifica e i valori di mercato direi di sì, ma il calcio non è una scienza esatta".

La situazione Covid in serie B, è preoccupato?

"Sì, dobbiamo stare attenti. Avere un problema del genere adesso può compromettere una stagione. Dobbiamo fare massima attenzione".