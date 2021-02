Cremonese, Pecchia: "Contro il Lecce servirà una gara di personalità". I convocati

Dopo il ko contro il Venezia, la Cremonese si appresta alla sfida contro il Lecce. Del confronto, attraverso il quale i grigiorossi cercano riscatto, ne ha parlato in conferenza stampa mister Fabio Pecchia: "Farò rifiatare alcuni giocatori mettendo benzina su altri, scenderemo in campo con la giusta rabbia per rifarci dalla prestazione dell'infrasettimanale. Rimpianti? Vogliamo e dobbiamo continuare a fare le nostre cose mettendo di gara in gara qualcosa in più, occorre concentrarsi solo sulla partita. Dalle gare precedenti dobbiamo solo prendere spunto per preparare poi la settimana successiva: alla fine comunque anche al Venezia abbiamo creato grattacapi".

Sui pochi gol segnati rispetto alle tante occasioni create: "Dal punto di vista tattico ci stiamo lavorando, per attaccare la porta con il giusto equilibrio e tanti uomini. Questa è la strada, l'abbiamo segnata, e vedo sempre voglia di fare nei ragazzi: siamo sul giusto percorso, dobbiamo solo continuare così. Affrontando il Lecce con personalità".

Nota conclusiva sulla formazione: "Zortea è recuperato, così come Ravanelli anche se ha lavorato con noi solo gli ultimi giorni. Chiunque scenderà in campo, comunque, darà il suo contributo, io sto cercando di capire e valutare la formazione migliore per affrontare un dato avversario: tanto poi, anche chi subentra, sa dare il proprio aiuto. Buonaiuto? A sinistra e dietro le punte si sente a suo agio, a destra si sente più costretto, ora dobbiamo solo metterlo nelle migliori condizioni per esprimersi al meglio".

Spazio quindi all'elenco convocati, tra i quali non figurano lo squalificato Bianchetti e Fornasier, vittima di un affaticamento muscolare. Non rientrano poi nella lista Deli, Terranova e Zaccagno.

Ecco l'elenco completo:

PORTIERI: Alfonso, Carnesecchi, Volpe

DIFENSORI: Coccolo, Fiordaliso, Ravanelli, Valeri, Zortea

CENTROCAMPISTI: Bartolomei, Buonaiuto, Castagnetti, Gaetano, Gustafson, Nardi, Pinato, Valzania

ATTACCANTI: Baez, Celar, Ceravolo, Ciofani, Colombo, Strizzolo.