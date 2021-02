Cremonese, Pecchia: "Grande secondo tempo, di qualità e di cattiveria"

Le dichiarazioni di Pecchia dopo Brescia-Cremonese 1-2.

Il tecnico della Cremonese Fabio Pecchia ha commentato così la vittoria ottenuta il campo del Brescia. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Cuoregrigiorosso.com.

Mister, grande reazione dopo lo svantaggio.

"Nell’intervallo c’era un po’ di scoramento, ma abbiamo fatto un grande secondo tempo e il risultato poteva essere anche più ampio".

Nonostante la rimonta, la sua squadra ha continuato ad attaccare.

"Noi lavoriamo in questo modo e ho tanti giocatori offensivi, ma la squadra ha sempre mantenuto l’equilibrio. Mi dispiace perché il risultato poteva essere più ampio, ma non abbiamo rischiato nulla. Grande reazione e lavoro da parte dei ragazzi, sia di qualità che “sporco”. Valzania era in quella zona perché riesce a dare sostanza, voglio tutti i giocatori pronti e la condizione deve crescere. Di partita in partita vedremo quali scelte farò, Gaetano ha fatto grandi cose dietro la punta. Proseguiamo con la ricerca dell’equilibrio".

Una vittoria targata Ciofani, autore di una doppietta.

"Sono strafelice per Ciofani, mi auguro che anche altri possano tornare al loro livello. Quando ognuno riesce ad alzare le proprie performance, la Cremo trarrà grandi benefici".

Come sta Bartolomei?

"Spero che non sia niente di grave, non so cosa si sia fatto ai legamenti".