Cremonese, Pecchia: "Sosta insopportabile, ma ora testa alla Reggina. Bilanci? A fine anno"

"La sosta è stata insopportabile, per qualcuno può esser stata importante ma dal punto di vista psicologico è stato lungo stare lontano dalle gare": nella conferenza stampa che anticipa la gara contro la Reggina, ha esordito così il tecnico della Cremonese Fabio Pecchia.

Che è andato poi sul match contro i calabresi: "Ci saranno in campo due squadre che vogliono giocare a calcio, hanno una loro identità ma in questa parte del campionato la spunterà chi ha più voglia di vincere e curerà maggiormente i dettagli. A me non piace fare i bilanci in corso di stagione, tantomeno farli adesso in vista di 8/9 giorni decisivi, quindi dobbiamo solo stare concentrati di gara in gara: è già importante, tra le difficoltà, finire il campionato, tanto saremo tutti nelle stesse condizioni. Si deve prendere atto della situazione di emergenza che vige, quindi si deve solo essere stra felici del fatto che si può continuare e lavorare. Qualche piccolo grattacapo c'è, ma è piccola cosa rispetto a quello che c'è intorno".

Conclude: "Dal punto di vista tattico e di condizione Ciofani è in vantaggio su tutti per la maglia da titolare, ma anche Colombo ha potuto mettere benzina nelle gambe, la sua condizione è molto migliorata. I ragazzi della Primavera? Il Covid su questo ha inciso, all'inizio qualcuno si allenava con noi ma poi serviva una gestione più oculata, quindi vedremo".