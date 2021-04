Cremonese-Pordenone 2-1, le pagelle: Pecchia in comfort zone. Nuovo stop dei friulani

vedi letture

Cremonese-Pordenone 2-1

Marcatori: 5’ Zammarini (Po), 35’ Valeri (Cr), 60’ Strizzolo (Cr)

CREMONESE

Carnesecchi 6 - Incolpevole sul gol di Zammarini. Lucido per il resto della partita.

Fiordaliso 6 - Bene nei primi minuti di gioco. Gara onesta nel complesso.

Bianchetti 6 - Troppa leggerezza per lui nel momento del vantaggio ospite, quando lascia crossare Ciurria. Si fa perdonare l’errore con un ottimo salvataggio, che vale un gol, su Misuraca.

Ravanelli 5 - Anche lui poco attento. Al momento del vantaggio si perde Zammarini. Pecchia lo sostituisce ad inizio ripresa (Dal 46’ Terranova 6 - Entra e fa bene. Porta solidità).

Valeri 7,5 - Un po’ sottotono ad inizio gara, poi si accende e segna un gol da slalomista con una bellissima azione personale. Cresce ulteriormente nella ripresa. Il migliore dei suoi (Dall’86’ Zortea - SV).

Bartolomei 6,5 - Buono il suo lavoro in fase di impostazione. Tiene in mano senza problemi la mediana dei suoi. Non si segnalano sbavature.

Castagnetti 6- Gara pulita e senza errori. Sicuro del suo operato durante tutti i 90 minuti.

Valzania 5,5- Primo tempo nell’anonimato, non una delle sue migliori prestazioni (Dal 46’ Baez 7 - Fa subito la differenza. Suo il cross morbido e perfetto per il gol di Strizzolo. Impatto devastante).

Gaetano 7- Parte col botto, prima con un esterno rasoterra dopo 10 secondi, poi subito dopo con un gol annullato dall’arbitro. Vicinissimo a segnare anche al 22’, con una punizione molto insidiosa. Uno dei migliori dei suoi.

Buonaiuto 7 - In un minuto va vicinissimo per due volte al gol del 2-1. Un’altra occasione interessante arriva nella ripresa. Ottima la sua gara (Dal 67’ Nardi - Non si vede abbastanza per esprimere un giudizio).

Strizzolo 7,5 - È un punto di riferimento importantissimo per i suoi quando avanza palla al piede. Nella ripresa migliora a vista d’occhio e trova il gol del 2-1 (Dal 74’ Ciofani - SV).

PORDENONE

Perisan 6 - Ottima la sua parata sulla punizione di Gaetano. Può far poco sul pareggio di Valeri e nulla sul vantaggio di Strizzolo.

Berra 5 - Non una grande gara la sua. Non tiene Strizzolo in occasione del 2-1.

Barison 5 - Anche per lui, la partita di oggi non è il massimo, come per tutto il reparto. (dall’84’ Camporese - SV).

Bassoli 4,5 - Si fa saltare troppo facilmente da Valeri in occasione dell’1-1. Oggi male.

Falasco 5 - Poco presente, se non in qualche occasione nel primo tempo. Scompare nella ripresa (Dall’84’ Biondi - SV).

Magnino 5,5 - Partita poco emozionante per lui. Si ritrova spesso nell’ombra.

Calò 6 - Il miglior dei suoi con i piedi, va vicino al gol con una bella punizione (Dal 62’ Mallamo 6: Si fa vedere sin da subito e si inserisce bene. Impensierisce la difesa casalinga).

Misuraca 6 - Il capitano le prova tutte e tenta anche di trovare il gol, ma Bianchetti gli nega la gioia.

Zammarini 6,5 - Alla prima occasione si fa trovare pronto e segna un gol da vero attaccante (Dal 72’ Butic - SV).

Ciurria 6,5 - Perfetto l’assist per Zammarini in occasione del gol. Va vicino al 2-0 pochi minuti dopo. Momento di grande forma per lui.

Musiolik 6,5 - Spesso propositivo, temuto dalla retroguardia della Cremonese. Sbaglia il gol del pari prima del fischio finale. Buona prestazione, nel complesso.