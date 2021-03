Cremonese-Salernitana 0-1, le pagelle: Colombo entra bene, perfetto Coulibaly

Cremonese-Salernitana 0-1

Marcatore: 15'pt Djuric

Cremonese

Carnesecchi 6 - Non può nulla sul colpo di testa di Djuric, si fa trovare pronto in qualche uscita fuori area.

Zortea 6 - Spinge tantissimo e propone cross di continuo, trovando però un muro in maglia bianca.

Ravanelli 5 - Perde la marcatura su Djuric che non perdona, un errore che fa infuriare Pecchia. Si fa ammonire per un intervento in ritardo su Gondo.

Bianchetti 5,5 - Anche lui soffre la fisicità di Djuric e la rapidità di Gondo. Nel finale spreca un sacco di palloni.

Valeri 6 - Un motorino sulla corsia di competenza, dall’altra parte c’è quella squadra che lo avrebbe preso se fosse rimasto Ventura e ci tiene a fare bella figura. Un leone, ma non basta.

Valzania 5,5 - In affanno su tutti i centrocampisti granata e su Gondo, non si vede praticamente mai in avanti pur essendo un trequartista. Meglio quando torna in mediana. (Dal 15'st Nardi 6 - Si fa rispettare sulla trequarti).

Castagnetti 6 - Tocca tantissimi palloni ed è sempre nel vivo del gioco, a volte fin troppo altruista.

Buonaiuto 5 - Un solo guizzo degno di nota, si spegne troppo presto e le sue giocate risultano prevedibili. (Dal 15'st Colombo 6,5 - Tre tiri nello specchio della porta, un segnale per la prossima partita).

Gustafson 5 - Nè carne, nè pesce. Non si vede quasi mai in avanti e soffre il pressing dei granata.

Baez 5 - Mai pericoloso, mai al tiro, annullato da Veseli. Viene ammonito e resta negli spogliatoi. Salterà la prossima per squalifica. (Dal 1’st Gaetano 6,5 - Ha il merito di vivacizzare una manovra spesso lenta e prevedibile).

Ciofani 6,5 - Duello quasi di categoria superiore con Gyomber, una partita nella partita. Interrompe la striscia di gol consecutivi, ma è il migliore della sua squadra. (Dal 33’st Celar sv).

Salernitana

Belec 6,5 - Torna in campo in luogo di Adamonis, riesce a mantenere la porta inviolata con almeno due ottimi interventi. Una sicurezza.

Aya 6,5 - Leggero calo fisico nel finale, ma sta tirando la carretta da tempo e non ha sbagliato nulla in questa settimana. Stoico. (Dal 30’st Bogdan 6,5 - Ottimo impatto, 20 minuti perfetti).

Gyomber 7,5 - Partita strepitosa di uno dei centrali più forti della categoria, cui media voto è davvero di categoria superiore. Un muro invalicabile.

Veseli 6,5 - Quando un allenatore ha il polso del gruppo in mano riesce sempre a tirare fuori il meglio da tutti. Anche per lui una settimana da gigante.

Kupisz 6,5 - Torna titolare a distanza di tanto tempo, è uno dei migliori in campo. Uomo ovunque, capace di fare un lavoro oscuro preziosissimo e di sfornare cross di qualità.

Jarosynski 7 - La miglior prestazione da quando è tornato a Salerno. Sforna l’assist per Djuric e poco dopo si immola su Ciofani con un salvataggio che vale quanto un gol. (Dal 22’st Casasola 6 - Si piazza a sinistra e fa il suo).

Capezzi 6 - Non si vede tantissimo in avanti, ma gioca una partita di sacrificio. (Dal 15’st Schiavone 6 - Mezz’ora di spessore).

Coulibaly 7 - Anche per lui prova sontuosa, utile a rispedire al mittente qualche critica ingenerosa. E’ dappertutto e recupera una marea di palloni.

Di Tacchio 7 - Doveva riscattare il rigore sbagliato contro la Spal, lo fa nel migliore dei modi suonando la carica nei rari momenti di difficoltà. E’ lui a parlare di sogno promozione diretta senza giri di parole.

Gondo 6 - A volte si perde al momento del tocco decisivo, ma fa reparto quasi da solo e combatte come sempre. (Dal 30’st Anderson sv).

Djuric 7 - Si ricompone la coppia gol dell’anno scorso e si sblocca dopo due mesi. Bellissimo il suo colpo di testa alle spalle di Carnesecchi. (Dal 15’st Kristoffersen 6 - Sufficienza piena).