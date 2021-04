Da Belec a Tutino, le possibili conferme in casa Salernitana in caso di promozione in Serie A

Nonostante manchino ancora diverse partite e la sfida per i primi due posti in classifica sia apertissima con quattro squadre in appena tre punti la Salernitana ragiona già su un eventuale futuro in Serie A e da quali giocatori ripartire. A fare il punto della situazione in casa granata è Tuttosalernitana.com che spiega come i due portieri Belec e Adamonis siano certi della permanenza, così come i centrali difensivi Gyomber e Aya con uno fra Veseli, Bogdan e Mantovani che resterà a Salerno mentre gli altri due potrebbero partire per lasciar posto a giocatori che conoscono la massima serie. Per quanto riguarda gli esterni quasi certi della permanenza sono Casasola e Jaroszynski, quest’ultimo andrà però riscattato dal Genoa, così come Sy per il quale la società nutre grandissima fiducia, mentre Durmisi potrebbe tornare alla Lazio e Kupisz al Bari. A centrocampo Coulibaly e Di Tacchio sono in odore di conferma al pari di Capezzi, mentre Schiavone e Dziczek difficilmente resterebbero in caso di promozione. Dei laziali in prestito potrebbe restare Anderson, mentre Kiyine tornerà quasi certamente ai biancocelesti visto che non sta convincendo in questa sua nuova avventura in Campania. Infine l’attacco dove sarebbe pronto l’acquisto di Tutino dal Napoli che sarà il punto fermo assieme a Djuric. Difficle invece che possano restare Gondo e Kristoffersen, con quest’ultimo che potrebbe essere girato in prestito per giocare con continuità.