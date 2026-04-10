Da Frosinone-Palermo a Pescara-Sampdoria, i convocati per la 34ª giornata di Serie B
Per la 34ª giornata del campionato di Serie B la redazione di TuttoMercatoWeb.com vi propone il riepilogo di tutti i calciatori convocati dalle 20 protagoniste del torneo cadetto in un'unica notizia. In costante aggiornamento per tutti i nostri lettori.
SERIE B - 34ª GIORNATA
Venerdì 10 aprile
Ore 20:30 - Frosinone-Palermo
I convocati di Alvini - In attesa di comunicazione
I convocati di Inzaghi - Torna Modesto dopo la squalifica
Portieri: Gomis, Joronen, Di Bartolo.
Difensori: Augello, Bani, Bereszynski, Pierozzi, Peda, Ceccaroni, Veroli, Magnani, Rui Modesto.
Centrocampisti: Palumbo, Gomes, Segre, Ranocchia, Vasic, Giovane, Blin.
Attaccanti: Gyasi, Pohjanpalo, Le Douaron.
Sabato 11 aprile
Ore 15:00 - Juve Stabia-Cesena
I convocati di Abate - In attesa di comunicazione
I convocati di Cole - In attesa di comunicazione
Ore 15:00 - Pescara-Sampdoria
I convocati di Gorgone - In attesa di comunicazione
I convocati di Lombardo - In attesa di comunicazione
Ore 15:00 - SudTirol-Modena
I convocati di Castori - In attesa di comunicazione
I convocati di Sottil - Prima chiamata per Edoardo Colpo
Portieri: Chichizola, Laidani, Bagheria, Pezzolato.
Difensori: Adorni, Beyuku, Cotali, Dellavalle, Nador, Nieling, Tonoli, Zampano.
Centrocampisti: Gerli, Imputato, Massolin, Pyyhtia, Santoro, Wiafe, Zanimacchia.
Attaccanti: Ambrosino, Colpo, De Luca, Mendes.
Ore 15:00 - Virtus Entella-Venezia
I convocati di Chiappella - In attesa di comunicazione
I convocati di Stroppa - Out Sidibé
Portieri: Grandi, Plizzari, Stankovic.
Difensori: Franjić, Hainaut, Haps, Korac, Sagrado, Schingtienne, Sverko, Svoboda, Venturi.
Centrocampisti: Bjarkason, Bohinen, Busio, Compagnon, Dagasso, Doumbia, Duncan, Farji, Lella, Perez, Pietrelli.
Attaccanti: Adorante, Casas, Lauberbach, Yeboah.
Ore 17:15 - Avellino-Catanzaro
I convocati di Ballardini - In attesa di comunicazione
I convocati di Aquilani - Out in sette
Portieri: Marietta, Pigliacelli, Borrelli
Difensori: Esteves, Antonini, Bashi, Fellipe Jack, Brighenti, Verrengia, Favasuli, Frosinini
Centrocampisti: Petriccione, Liberali, Pontisso, Pompetti, Oudin, Rispoli, Buglio
Attaccanti: Iemmello, Koffi, Ardizzone, Di Francesco
Ore 19:30 - Monza-Bari
I convocati di Bianco - In attesa di comunicazione
I convocati di Longo - In attesa di comunicazione
Domenica 12 aprile
Ore 15:00 - Padova-Empoli
I convocati di Breda - In attesa di comunicazione
I convocati di Caserta - In attesa di comunicazione
Ore 17:15 - Spezia-Mantova
I convocati di D'Angelo - In attesa di comunicazione
I convocati di Modesto - In attesa di comunicazione
Ore 19:30 - Reggiana-Carrarese
I convocati di Bisoli - In attesa di comunicazione
I convocati di Calabro - In attesa di comunicazione
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
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