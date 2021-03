Dalla Serie A sfiorata al forte rischio di esonero. Oggi Nesta si gioca il Frosinone

Con una sola vittoria nelle ultime dieci giornate per il suo Frosinone la panchina di Alessandro Nesta ha iniziato a traballare. Per il futuro del tecnico potrebbe, infatti, essere decisivo il match di questo pomeriggio contro il Monza per porre fine alla sua avventura allo 'Stirpe'.

Un percorso, quello di Nesta in Ciociaria, che nonostante la finale playoff dello scorso anno persa contro lo Spezia di Vincenzo Italiano non ha mai dai dato la sensazione di soddisfare a pieno le attese e sfruttare al meglio le potenzialità della rosa messa a disposizione dalla proprietà.

La stagione scorsa, infatti, la qualificazione al post-season arrivò per la classifica avulsa nei confronti del Pisa, arrivato alla medesima quota di punti. Da lì poi gli scontri diretti contro Cittadella e Pordenone videro un Frosinone in grado di meritarsi la finale, salvo poi essere punito dalla medesima classifica a seguito della vittoria e della sconfitta nel dopo scontro con lo Spezia.

Da lì la voglia di riannodare il filo anche nella nuova stagione ha dato linfa al club per investire ancora sul mercato sia estivo che invernale nonostante la squadra avesse già iniziato a dare segnali di cedimento prima di Natale. Dalla vittoria per 2-1 sulla Reggiana del 15/12, infatti, Ciano&C hanno inanellato una vittoria, sette pareggi e ben cinque sconfitte. Quest'ultimo numero praticamente raddoppiato rispetto alla parte iniziale di campionato. E oggi, con il Monza dell'amico Brocchi, Nesta non potrà più sbagliare. Un altro stop potrebbe essere decisivo.