De Rossi alla SPAL: gli auguri della Roma all'ex capitano per la sua prima da allenatore

Inizia l'avventura di Daniele De Rossi come allenatore: l'ex capitano della Roma, e campione del mondo nel 2006, è infatti il nuovo tecnico della SPAL, con la quale ha firmato un contratto biennale.

Al mister, sono arrivati via social gli auguri del club capitolino per questa nuova avventura.