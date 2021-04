Domani Empoli-Chievo, Dionisi: "Vietato sbagliare l'atteggiamento. Stop scelta giusta"

vedi letture

Si giocherà domani il recupero di campionato fra Empoli e Chievo Verona. In conferenza stampa il tecnico dei toscani Alessio Dionisi ha presentato il match: “Abbiamo sempre pensato una gara per volta – ha dichiarato il tecnico azzurro – e così dobbiamo continuare a fare. Domani saremo in campo solo noi e a maggior ragione dobbiamo preoccuparci solo del campo. Ci attende una gara importante, che può darci una spinta in più ma non dobbiamo assolutamente sbagliare l’atteggiamento. Stiamo bene fisicamente e dovremo esserlo anche mentalmente, andando a dimostrarlo sul campo. Mi aspetto che faremo prestazione, mettendo in campo quelle motivazioni che hanno contraddistinto i ragazzi fino dall’inizio. Ho la fortuna di averli tutti a disposizione, ho la possibilità di scelta e questo per me è un privilegio perché ho un grandissimo gruppo e tutti meritano davvero di giocare. La sosta? Interrompere credo sia stata la scelta giusta. È stato deciso così dagli organi di competenza e va bene così. Non credo ci saranno ripercussioni maggiori o minori, dico solo che noi dovremo pensare a quello che possiamo determinare, cercando di ottenere il massimo in ogni gara attraverso la prestazione. E se il risultato coincide con la prestazione siamo doppiamente felici”.