Ds Frosinone: "Non mandiamo via nessuno, ma vogliamo attaccamento alla maglia"

vedi letture

Conferenza stampa in casa Frosinone, con il nuovo Ds Guido Angelozzi che ha fatto il punto della situazione quando il mercato ha preso il via.

Queste le parole del dirigente ciociaro: "Sono quasi due mesi che sono arrivato, e sono abbastanza soddisfatto di come sta andando il mio inserimento nella società e nel gruppo tecnico. Non posso che dare un giudizio positivo".

Si passa subito al mercato: "Cercavamo un attaccante con le caratteristiche di Millico, ci siamo mossi subito perché era cercato da altri club, ma in questo momento non parlerei di altri attaccanti, siamo contenti della rosa che abbiamo, ma nel mercato mai dire mai: se capita la giusta opzione siamo pronti a intervenire, ma non è un'esigenza. Su Ardemagni e Dionisi si è già espresso il presidente, ma comunque non abbiamo problemi legati a entrate e uscite, se vogliamo prendere un over possiamo: la società ha messo tutto a disposizione, Stirpe interviene, ma sia io che il mister per ora siamo felici. Ripeto, se poi ci sarà un'opportunità la coglieremo, magari un terzino, dato che Nesta gioca sia col 4-3-3 che con il 3-5-2. Vitale? Siamo felici che abbia dimostrato di poter stare qua, siamo in tanti, siamo una rosa larga, vedremo il suo futuro: se però il giocatore ha la voglia di andare via, e come lui altri, non ci opponiamo. Ma non mandiamo via nessuno, quando vediamo il giusto comportamento e l'attaccamento alla maglia teniamo tutti. Se il mercato cambia per l'infortunio di Ciano? No, il ragazzo si può rimettere entro un mese".

Andando poi ai rinnovi: "Forse eravate abituati a vedere rinnovi fatti presto, io ho invece una mia filosofia: non rinnovo nessun contratto prima del 30 maggio. E questo l'ho detto sia alla società che ai giocatori. Chi vuole stare ci fa felici, che non vuole stare può trovare altre soluzioni. Dobbiamo esser una società che capisce il momento che sta attraversando il mondo calcistico, e con lui quello industriale, per cui i contratti vanno conquistati sul campo".

Conclude: "Noi cerchiamo, per il futuro, di avere giocatori esperti che formano il gruppo squadra, giovani interessanti da valorizzare ma anche dei calciatori di proprietà che possano permettere di fare delle plusvalenze, dobbiamo optare per un calcio sostenibile. Dalla Primavera Volpe e Luciani, giusto per far due nomi, oppure Giordani e Vitalucci, a breve possono magari anche fare il salto in prima squadra, ma per questo è presto, aspettiamo magari fine anno".