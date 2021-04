Empoli-Chievo Verona, dieci minuti al match che non ci sarà. Clivensi verso il 3-0 a tavolino

Mancano dieci minuti alle ore 15 quando ci sarebbe dovuto essere, assieme alle altre gare di Serie B in programma per quest'ora, anche il fischio d'inizio di Empoli-Chievo Verona. La partita, però, a meno di colpi di scena clamorosi, non si giocherà. L'Empoli è infatti stato bloccato dall'ASL della Toscana per i numerosi casi di Covid riscontrati in settimana. Il Chievo si presenterà allo stadio per poi attendere, come da regolamento, lo scadere dei primi 45 minuti. Al termine di questo periodo di tempo la gara verrà rinviata e si attenderà la decisione del Giudice Sportivo. In base a quella decisione, che potrebbe portare al 3-0 a tavolino per i veneti, arriverà il ricorso della società ipoteticamente danneggiata da tale decisione.