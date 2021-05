Empoli-Cosenza, le formazioni ufficiali: toscani in cerca della vittoria per centrare la A

Una gara che vale la Serie A, perché per l'Empoli di questo si tratta: il match della 36^ giornata del campionato di B opporrà i toscani al Cosenza, ancora in lotta per la salvezza, e può riportare gli azzurri nella categoria persa due anni fa. A patto, però, che arrivino i 3 punti.

Pochi dubbi per mister Dionisi, che opta per Nikoloau e Zurkowski nelle rispettive zone del campo, dopo i rispettivi ballottaggi con Casale e Ricci, mentre sul fronte ospite Occhiuzzi torna al 3-4-1-2 con Tremolada a supporto di Gliozzi e Carretta. Non c'è Sciaudone, che ancora non è al top della condizione.

Di seguito le formazioni ufficiali:

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Sabelli, Romagnoli, Nikoloau, Parisi; Haas, Stulac, Zurkowski; Bajrami; La Mantia, Mancuso

COSENZA (3-4-1-2): Saracco; Antzoulas, Idda, Legittimo; Corsi, Ba, Kone, Crecco; Tremolada; Gliozzi Carretta.