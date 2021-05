Empoli, Dionisi: "Non avevo mai vinto nulla da allenatore, adesso la promozione in Serie A"

vedi letture

Un Alessio Dionisi visibilmente emozionato ha commentato la vittoria contro il Cosenza e la conseguente promozione in Serie A ai microfoni di DAZN: “Non pensavamo di arrivare a questo risultato così, siamo la squadra più giovane. Il merito è di tutti non di un singolo. Quando si ottiene un risultato del genere è merito di tutti, dai magazzinieri che non si vedono mai fino a tutte le figure della società. Non avevo mai vinto nulla da allenatore e ora mi ritrovo primo in Serie B. Grande merito a questi ragazzi. Non voglio far nomi per paura di dimenticare qualcuno ma il merito è davvero di questi calciatori, che sono una squadra che ha grandi valori. Sono felice per loro, che hanno fatto una grande stagione senza pubblico. In casa non abbiamo mai perso e vogliamo finire bene. Dedichiamo la vittoria ai tifosi".