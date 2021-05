Empoli matematicamente in Serie A. Ma anche matematicamente primo in classifica

Con la vittoria sul Cosenza, l'Empoli ha conquistato la Serie A matematica: 70 punti all'attivo per la formazione di mister Alessio Dionisi, che con la vittoria odierna sarebbe stato certo della promozione con due giornate di anticipo perché, anche in caso di successo del Lecce (che si sarebbe virtualmente portato a 64 punti) nessun'altra formazione avrebbe potuto eguagliare le lunghezze dei toscani nelle restanti due giornate.

Ma i salentini quest'oggi non hanno vinto, i loro punti sono 61, gli stessi del Monza, ed è chiaro che le due compagini - ora al terzo posto della graduatoria - non potranno più acciuffare i toscani. Cosa che non potrà più neppure fare la Salernitana, al secondo posto a quota 63: le due giornate mancanti al termine della regular season, infatti, mettono in palio solo 6 punti, che al massimo proietterebbero i campani a quota 69.

Empoli quindi primo, matematicamente. Anche se i prossimi due turno dovessero parlare di sconfitte.