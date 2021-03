Empoli, Sabelli: "Tutti fanno la differenza, è la nostra forza. Non era facile con l'Entella"

L'esterno dell'Empoli Stefano Sabelli si è espresso ai microfoni di Radio Lady dopo il successo contro l'Entella: "Si tratta di un bel mattone per noi, ora ci riposiamo un po', non era facile come non lo è mai in B. Pensiamo alla prossima - sottolinea empolichannel.it -. Tutte le gare sono fondamentali, ora c’erano partite ravvicinate. Abbiamo vinto e siamo contenti. La forza nostra è che chiunque fa la differenza, è un valore importante che viene dimostrato ogni giorno sul campo. Adesso ci prepariamo bene, c’è il riposo e poi ripartiamo da Cremona".