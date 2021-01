Entella, Cleur: "Raggiungere la salvezza, e poi guadagnarmi un posto alle Olimpiadi"

"No, sinceramente non me l’aspettavo anche perché non ho mai giocato stabilmente in questa categoria, ma quando tocca a me do sempre il 100%. Sto facendo bene però ho voglia di fare ancora meglio e di giocare sempre di più per aiutare la squadra in questo momento che, seppur buono, rimane comunque difficile per la classifica”: ai canali ufficiali della società, esordisce così il terzino dell'Entella Gabriel Cleur, parlando della continuità che sta trovando adesso in Serie B.

Il classe '99 ha poi proseguito: "Ovviamente il livello è molto più alto rispetto alla Serie C. Questo è un campionato difficile a causa del Covid e delle partite ravvicinate, poi ci sono tante squadre fortissime. Sapevamo che sarebbe stata una competizione tosta. Conoscevo tanti giocatori da un paio di anni, dalla Serie C. Sono tutti ragazzi di alto livello e con grande esperienza. In questo momento siamo molto uniti e ciò è fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi”.

Sul suo personale: "Prima ero più ragazzino, poi le stagioni fuori al Siena e all’Alessandria sono state importanti per maturare, ma devo crescere ancora molto. Voglio raggiungere la salvezza, che è la cosa più importante anche per me per guadagnarmi un posto alle Olimpiadi con l’Australia. Sogno di essere convocato, sarei orgogliosissimo per me e per la mia famiglia”.