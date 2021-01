Entella, Mancosu: "Sosta utile per recuperare energie e giocatori. Il Chievo? Ce la giocheremo"

Matteo Mancosu ha parlato ai microfoni del canale ufficiale dell'Entella. Queste le dichiarazioni rese dall'attaccante sardo: "La sosta è sempre ben accetta perchè la fatica si sente. Le partite ravvicinate hanno dato tanto perchè abbiamo fatto nove punti ma anche a livello di energia abbiamo speso e recupereremo qualche giocatore. Speriamo di ripartire come abbiamo lasciato perchè abbiamo fatto tre partite di carattere e buone prestazioni. Non dobbiamo fermarci ora. Il Chievo? Loro sono una grande squadre, è un avversario tosto specialmente fra le mura amiche. Dobbiamo fare una partita attenta, senza rinunciare a giocare a calcio. Dobbiamo provare a fare il nostro gioco. Vediamo come fa ma siamo contenti di questi risultati perché quando non prendi gol vuol dire che la difesa, ma anche il resto della squadra, aiuta ed è una cosa che in Serie B non può mai mancare. I tanti gol messi a segno con la maglia dell'Entella? Ci speravo. Sono arrivato due anni fa dal Canada da un'esperienza totalmente diversa. Sono contento di aver contribuito prima di tutto a riportare l'Entella in B e ora a sperare di rimanerci perchè è un club che se lo merita".