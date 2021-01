Entella, Morra: "Finalmente l'infortunio è alle spalle. Voglio dare il mio contributo"

Claudio Morra è tornato. L'attaccante della Virtus Entella ha smaltito l'infortunio e può rappresentare una pedina importante per Vincenzo Vivarini in questa seconda parte di stagione. Il giocatore ha parlato all'edizione Levante de Il Secolo XIX:"E' stata dura nella mia carriera non avevo mai avuto degli stop così lunghi. C'è voluto un bel po' di tempo per recuperare, ma ora finalmente sono pronto e non vedo l'ora di poter aiutare i miei compagni e dare il mio contributo alla causa".