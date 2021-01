Entella-Pisa, le formazioni ufficiali: moduli speculari. Tra i liguri dal 1' il neo acquisto Capell

vedi letture

Si alza il sipario sulla 19^ giornata del campionato di B, ultima di andata, che ha preso il via al "Comunale" di Chiavari, dove si affrontano Entella e Pisa.

In campo con il 3-4-1-2 la formazione di casa, che in avanti schiera subito il neo acquisto Capello, in coppia con Brunori: tandem offensivo supportato sulla trequarti da Schenetti. E modulo speculare per i toscani, che affidano i pali ancora una volta a Perilli, che pareva essere in balottaggio con Gori; diverse le assenze per mister D'Angelo, che dietro alle due punte si affida all'esperienza di Soddimo.

Di seguito le formazioni ufficiali

ENTELLA (4-3-1-2): Russo; Coppolaro, Cleu, Poli, Costa; Koutsoupias, Brescianini, Settembrini; Schenetti; Brunori, Capello

PISA (4-3-1-2): Perilli; Birindelli, Benedetti, Caracciolo, Lisi; Gucher, Mazzitelli, Marin; Soddimo; Vido, Palombi.