Entella, Vivarini: "Tre partite fondamentali. Con la Reggiana sfida ad alta intensità"

vedi letture

Il tecnico dell'Entella Vincenzo Vivarini ha parlato ai microfoni del canale ufficiale della società in vista del match contro la Reggiana: "Bisogna lavorare sempre sulla condizione e soprattutto preparare nei minimi dettagli la partita".

C'è stato bisogno di ricaricare psicologicamente la squadra?

"E' capitato anche altre volte. Sono stati cinque minuti con il Cosenza che ci sono costati cari. Si è dovuto prendere consapevolezza del problema sperando di non verificarlo più. E' stato solo mettere in evidenza quello che è stato. Ora c'è un trittico di partite fondamentali, la squadra sta crescendo tanto sotto tutti i punti di vista e per questo sono fiducioso. Sta prendendo anche consapevolezza sulle cose da fare in campo, mi aspetto una bella settimana".

Che partita sarà?

"Sarà una partita ad altissima intensità. C'è tanta lotta in mezzo al campo, si lotterà su ogni pallone sia da parte nostra che da parte loro e dobbiamo esser bravi a mantenere alta la tensione per tutta la partita. Poi secondo me noi abbiamo delle possibilità per fargli male".

Lei torna in uno stadio dove non ha bei ricordi (la finale playoff persa col Bari).

"Il calcio è fatto di sentimenti. Lì è chiaro che c'è un ricordo negativo di una partita nata strana e finita peggio. E' una grossa delusione, spero che domani riprendiamo quello che ci è stato tolto".