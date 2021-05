Forte prima di Lecce-Venezia: "La vittoria dell'andata ci dà autostima. Serve consapevolezza"

Alla vigilia della semifinale di ritorno fra il Lecce e il suo Venezia Francesco Forte, attaccante dei lagunari, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere del Veneto: "Abbiamo tutte le carte in regola per toglierci altre soddisfazioni e questo risultato deve darci grande autostima - afferma in relazione alla vittoria nel match d'andata -. Avremo anche il pareggio a disposizione ma dobbiamo scendere in campo pensando solo a provare a vincere. Non so quante altre volte ci capiterà una cosa del genere, per cui dobbiamo prendere consapevolezza di quello che stiamo vivendo in questo bellissimo momento".